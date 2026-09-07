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Грипп, COVID-19 или обычная ОРВИ: какие вирусы ждут россиян осенью и как их отличить

Грипп, COVID-19 или обычная ОРВИ: какие вирусы ждут россиян осенью и как их отличить

В России начинается новый сезон респираторных инфекций. В начале сентября стартовала общенациональная кампания вакцинации против гриппа, а специалисты готовятся к традиционному осеннему росту заболеваемости ОРВИ.

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