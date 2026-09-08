Армения обратилась в ЕАЭС из-за российских ограничений на поставки товаров

Армения подала жалобу в Евразийский экономический союз на ограничения России на ввоз своей продукции, заявил замминистра экономики Тигран Гаспарян, выразив надежду, что механизмы ЕАЭС позволят снять барьеры, введенные Россельхознадзором с 12 июня.