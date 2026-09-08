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Армения обратилась в ЕАЭС из-за российских ограничений на поставки товаров

Армения обратилась в ЕАЭС из-за российских ограничений на поставки товаров

Армения подала жалобу в Евразийский экономический союз на ограничения России на ввоз своей продукции, заявил замминистра экономики Тигран Гаспарян, выразив надежду, что механизмы ЕАЭС позволят снять барьеры, введенные Россельхознадзором с 12 июня.

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