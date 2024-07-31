Microsoft избавит Skype от рекламы и упростит вход в систему с iOS Компания Microsoft объя...

Microsoft избавит Skype от рекламы и упростит вход в систему с iOSКомпания Microsoft объявила о предстоящем масштабном обновлении популярного приложения Skype, которое будет доступно пользователям на всех платформах в ближайшие дни.
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