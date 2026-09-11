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Рязанские новости

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В Москве открылась выставка работ рязанского фотографа Евгения Каширина

В Москве открылась выставка работ рязанского фотографа Евгения Каширина

Выставка фотографий Евгения Каширина открылась в Представительстве Рязанской области в Москве. Губернатор Павел Малков предложил создать конкурс имени мастера для поддержки молодых фотографов и сохранения его творческого наследия.

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