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27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

27 Блестящих способов использовать WD-40 в быту

Вы уже используете WD-40, чтобы ослабить болты и убрать коррозию? Но знаете ли вы, что он может делать много других удивительных вещей в вашем доме? WD-40 чаще всего используют в качестве чистящего средства, смазки и антикоррозийного средства.

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