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«Барса» делала запрос по Камаде – у него 12 голов за «Айнтрахт» в сезоне. Летом хавбек станет свободным агентом

«Барселоне» интересен полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада. По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 26-летнего атакующего полузащитника летом 2023 года, когда истекает срок его контракта с «Айнтрахтом».

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