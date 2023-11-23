Свердловский омбудсмен рассказала о взрывном росте жалоб на транспорт

Люди недовольны несвоевременной реформой оплаты в метро, забитыми салонами автобусов, троллейбусов и трамваевЖители Свердловской области всё чаще жалуются на работу транспорта омбудсмену по региону, Татьяне Мерзляковой.
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