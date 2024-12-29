ВС РФ сокрушили базу наемников: Отведайте русского Искандера, гады

И так будет с каждым, кто хочет с русскими воевать!

САША ЛЕПАЕВ

ну очень хорошая новость.не приходите к нам с мечем от меча и погибнете. не даром в России есть такая поговорка. она правильно и доходчиво объясняет врагам что с ими будет....