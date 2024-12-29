ВС РФ сокрушили базу наемников в Кривом Роге: чешские солдаты разлетелись в пыль Не исключено, что в некоторых европейских странах, например, в Чехии, в СМИ и соцсетях появятся некрологи чешских военных, которые погибли в «автомобильных авариях» или неудачно покатались на горных на лыжах.
ВС РФ сокрушили базу наемников: Отведайте русского Искандера, гады
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
И так будет с каждым, кто хочет с русскими воевать!
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14 час.
САША ЛЕПАЕВ
ну очень хорошая новость.не приходите к нам с мечем от меча и погибнете. не даром в России есть такая поговорка. она правильно и доходчиво объясняет врагам что с ими будет....
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Дай Бог ...чтоб это было так...И чехи отправились к бандере насовсем.
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12 час.
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