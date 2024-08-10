В нескольких приграничных регионах России введен режим КТО

После того как террористическое государство Украина совершило беспрецедентную попытку, по своему масштабу и уровню жестокости, по дестабилизации обстановки в нескольких приграничных регионах России, было принято решение о проведении контртеррористических операций (КТРО) на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей РФ.