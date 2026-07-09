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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» будет чуть слабее с уходом Сперцяна, но опять составит конкуренцию». Кузнецов о «быках»

Дмитрий Кузнецов высказался о том, что как повлияет на «Краснодар» уход полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Аль‑Ахли».

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