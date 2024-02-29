Шестидневная война Наполеона

Императорская гвардия салютует Наполеону при Шампобере (фрагмент). Г. Шартье Предыстория После успеха у Ла-Ротьера (Жаркое сражение при Ла-Ротьере) союзники решили двинуться на Париж, при этом две армии шли разными направлениями.