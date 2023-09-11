Казах ответил националистам: За 32 года независимости мы подняли только понты

Умные казахи ещё 20 лет назад начали аулами уходить в Россию со скотом семьями. И живёт их в РФ 700 тысяч человек.

Как и на Украине, Запад делает все, чтобы разжечь русофобию КР, как и на всем постсоветском пространстве. Создавая НКО, их множество, влияют на политику этих стран. Хочеться сказать, казахи, живите своим умом.

Андрей Павлов

Штаты работали с населением, в основном с молодежью, а мы только ништяки раздавали. Ништяками аборигены охотно пользовались, а слушали четверть века янкесов, т.е. целое поколение сформировалось под их влиянием. Янкесы работали "в долгую", и не только в Казахстане. Результат впечатляет: войны с Грузией и Украиной, Казахстан, Киргизия, Армения, Молдова смотрят в сторону Штатов, Узбекистан с Таджикистаном намекают, что если ништяки перестанут поступать, то они к себе янкесов запустят. То есть можно констатировать, что внешнюю политику в приграничных "государствах" мы провалили.