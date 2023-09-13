Граждане России и мигранты: Путин расставил чёткие приоритеты. Чиновникам пора услышать

Андрей Павлов "Главное, чтобы это наконец услышали чиновники, лоббирующие интересы гастарбайтеров." Не понял. Путин у нас президент, или где? Что значит "услышали"? Это обычного человека они могут услышать, а могут и нет. А после слов президента они должны наперегонки начать блюсти "интересы граждан России", урезать существенно "приток мигрантов", а тех, что уже присосались, при малейшем нарушении депортировать без права возврата сюда, а если нарушение не малейшее, то перед депортацией отсидка. А тут прямо воспитатель детского сада: "Дети, не балуйтесь, и услышьте, что я говорю". Услышат они при таком походе, как же.

Андрей Павлов "Жонибека задержали. По доброте душевной против него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство"." А вот интересно, если бы такое же сделал не этот Жопобек, а наш Ваня Пупкин, он тоже бы "хулиганкой" отделался? Сомневаюсь я чегой-то. Вон во времена навльненских митингов какой-то молокосос в росгвардейца пластиковым стаканчиком кинул, так замели, и сколько-то там отсидел. А этот чучмек целое отделение милиции расфигачил. В общем качественнее власти межнациональную рознь насаждать ни у кого не получается.