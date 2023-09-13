Президент России Владимир Путин предельно чётко заявил во время "пленарки" ВЭФ, что интересы граждан России превыше притока мигрантов.
Граждане России и мигранты: Путин расставил чёткие приоритеты. Чиновникам пора услышать
Комментарии
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Андрей Павлов
"Главное, чтобы это наконец услышали чиновники, лоббирующие интересы гастарбайтеров." Не понял. Путин у нас президент, или где? Что значит "услышали"? Это обычного человека они могут услышать, а могут и нет. А после слов президента они должны наперегонки начать блюсти "интересы граждан России", урезать существенно "приток мигрантов", а тех, что уже присосались, при малейшем нарушении депортировать без права возврата сюда, а если нарушение не малейшее, то перед депортацией отсидка. А тут прямо воспитатель детского сада: "Дети, не балуйтесь, и услышьте, что я говорю". Услышат они при таком походе, как же.
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2 час.
Андрей Павлов
"Жонибека задержали. По доброте душевной против него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство"." А вот интересно, если бы такое же сделал не этот Жопобек, а наш Ваня Пупкин, он тоже бы "хулиганкой" отделался? Сомневаюсь я чегой-то. Вон во времена навльненских митингов какой-то молокосос в росгвардейца пластиковым стаканчиком кинул, так замели, и сколько-то там отсидел. А этот чучмек целое отделение милиции расфигачил. В общем качественнее власти межнациональную рознь насаждать ни у кого не получается.
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1 час.
ГД
Галина Дубровская
Ты это о чем ????? Если б русский такое сотворил на всю катушку загремел бы , значит в полиции волосатая рука мигрантов есть. Почитай закон это помешательство на полицию и его отмыли этого урода , в следующий раз тебя изнасилует и ему ничего не будет
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59 мин.
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