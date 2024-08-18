Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Какие же они все жалкие": Предатели Козловский, Пегова и Хаматова, ради прощения в России, решились на отчаянный шаг

"Какие же они все жалкие": Предатели Козловский, Пегова и Хаматова, ради прощения в России, решились на отчаянный шаг

Интересная жизнь с Vera Star Не успели россияне обсудить опозорившегося в Юрмале Галкина*, которого прилюдно обматерил во время концерта один из зрителей, как новый повод, на этот раз связанный с легендой советского кинематографа Вениамином Смеховым и его гостями, которых он собрал на своем дне рождения.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Проституты и проститутки...Россия забудь про них!
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15 час.
Светлана Ефименко
СКОЛЬКО О НИХ МОЖНО ТРЕПАТЬСЯ И ОПИСЫВАТЬ ИХ КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ НА ЗАПАДЕ? ЗАБУДЬТЕ О НИХ И НЕ ПИШИТЕ! ПУСТЬ ЖИВУТ ЭТИ ПРЕДАТЕЛИ И ЗДРАВСТВУЮТ ТАМ!ОНИ КАК НАГАДИВШИЕ КОШКИ ХОТЯТ И ТАМ И ЗДЕСЬ ВЫСТУПАТЬ И ПОЛУЧАТЬ НАШИ РУССКИЕ ДЕНЬГИ! И ТРАТИТЬ НА ХОХЛОВ И ИХ ЗВЕРСКИЕ УБИЙСТВА НА НАШИХ РЕБЯТ И МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ, НЕУЖЕЛИ ОНИ ЭТО НЕ ХОТЯТ ДА И ВЫ ПИСАКИ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ?!У ВАС НАДО ЗАБРАТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА ЧТОБ НЕ ПОВАДНО БЫЛО! ВЫ НА НИХ ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ ВЫ АФЕРИСТЫ!ПОСТОЯННО БУДОРАЖИТЕ НАРОД!
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13 час.
E
Ed
Не забудьте подумать еще раз кто в реальности мразь, когда будете покупать билеты на их концерты. В том что либерда откроет шлюз для этой нечисти нет никаких сомнений.
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12 час.

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