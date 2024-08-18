"Какие же они все жалкие": Предатели Козловский, Пегова и Хаматова, ради прощения в России, решились на отчаянный шаг

Светлана Ефименко

СКОЛЬКО О НИХ МОЖНО ТРЕПАТЬСЯ И ОПИСЫВАТЬ ИХ КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ НА ЗАПАДЕ? ЗАБУДЬТЕ О НИХ И НЕ ПИШИТЕ! ПУСТЬ ЖИВУТ ЭТИ ПРЕДАТЕЛИ И ЗДРАВСТВУЮТ ТАМ!ОНИ КАК НАГАДИВШИЕ КОШКИ ХОТЯТ И ТАМ И ЗДЕСЬ ВЫСТУПАТЬ И ПОЛУЧАТЬ НАШИ РУССКИЕ ДЕНЬГИ! И ТРАТИТЬ НА ХОХЛОВ И ИХ ЗВЕРСКИЕ УБИЙСТВА НА НАШИХ РЕБЯТ И МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ, НЕУЖЕЛИ ОНИ ЭТО НЕ ХОТЯТ ДА И ВЫ ПИСАКИ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ?!У ВАС НАДО ЗАБРАТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА ЧТОБ НЕ ПОВАДНО БЫЛО! ВЫ НА НИХ ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ ВЫ АФЕРИСТЫ!ПОСТОЯННО БУДОРАЖИТЕ НАРОД!