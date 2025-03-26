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"Искандер" нагрянул во время совещания: Здание СБУ стёрто – под завалами командование фронта. Полыхает от Одессы до Киева

"Искандер" нагрянул во время совещания: Здание СБУ стёрто – под завалами командование фронта. Полыхает от Одессы до Киева

Мощнейшие взрывы прогремели в тылу противника. Дроны снимают на видео километровые столбы огня. Разбиты ключевые объекты украинской оборонки.

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Комментарии
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Татьяна Антошина
НУЖНО  ХОХЛЯНДИЮ  СТЕРЕТЬ  С ЛИЦА ЗЕМЛИ !
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18 час.
Юрий Золотарев
БАНДЕРляндию - да!  С Хохляндией надо бы подождать - всё-таки славяне там еще остались.
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18 час.
ЯО
Яна Орлова
Господи! Хоть бы правда!
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7 час.
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