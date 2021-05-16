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За что ограбивший страну и народ Чубайс ненавидит советскую власть?

За что ограбивший страну и народ Чубайс ненавидит советскую власть?

Либералы вновь объявили поход против нашей истории, СССР и коммунистов Дмитрий Родионов На фото: спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс (Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС) Материал комментируют: Александр Сегал Анатолий Баранов Советская власть была «омерзительной ложью», заявил в интервью «Коммерсанту» спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

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вячеслав полыгалов
МРАЗЬ РЫЖАЯ!ЧТО БЫ ТЫ ИЗДОХ ТВАРЬ!
Владимир Тихомиров
Ограбил страну и людей России! Где ж возмездин!!!
Наталья Землянская (Королёва)
И эта рыжая мерзость будет говорить о вранье и лжи? Сволочь.
виктор масляев
бандиту очень плохо, когда не дают ему воровать
Валерий Штутин
Не хочу никого осуждать или оправдывать, не к лицу это. Просто хочется что-то сказать. Например, есть в математике такое правило: "Не давай определение через отрицание.". Т.е. нельзя утверждать, что белое-это не черное, есть еще красное, серое, зеленое и т.д. То же и в политике. Если говорим, что советская власть делала плохо, это не значит, что любая другая власть будет делать хорошо. Здесь нужен глубокий, тщательный анализ, что именно было плохо при советской власти (иначе бы она не пала), что надо делать по-другому и, главное, как. Вот тут-то и вышел прокол. Порушив все, что было тогда (ломать не строить!), призадумались, а что сейчас строить? И было принято "мудрое" решение: ничего, будем гнать нефть и газ за границу, как-нибудь проживем. Иначе говоря, подсели на нефтяную иглу, вот как соскочить с нее, пока никто не знает, по крайней мере я не вижу, кто знает.
Сергей Сычев
А мнение Чубайса кого-то интересует в России???
Александр Рожков
Как кого интересует? А Путина?
Виктор Муравьев
Поскольку Чубайс состоял в КПСС, был кандидатом экономических (советских) наук, ему виднее, что происходило в стране при советской власти, нежели мне, беспартийному, простому рабочему, занятому только вопросом как заработать побольше денег, где купить на них жратву и где достать нужные шмотки для семьи. Наверное, Чубайс знал, что советская власть достойна лишь ненависти, а я был без понятия в этом вопросе.
TAYPAN
Помните сказ ,, Мальчиш кибальчиш,, , в котором есть персонаж мальчиш плохиш. Это и есть в миниатюре рыжий пёс Чубайс, такой же продажный, мерзопакостный и гнилой до мозга костей - один в один. Эта же рыжая псина слушала ,,Пионерскую зорьку,,, носила пионерский галстук и другие атрибуты того поколения, а теперь эта мерзота обси...ет всё то хорошее, что было и говорит о лжи, сам погрязший в ней вместе с разными упырями Гайдарами, Березовскими, Грефами и пр... моральными уродами только и видящими и мечтающими о развалившейся России, в угоду своим заокеанским хозяевам. И нет им всем подобным оправдания.
Людмила Лиханова (Беговщиц)
Проведите опрос: кто ненавидит этого отца прихватизации. И ВСЁ станет ясно: КТО враг для страны тогда в 80-90 х и сейчас он же. С его подачи и его подельников разворовали страну, поделили между собой, обокрали простой народ когда прихватизировали все сбережения на "черный день" и на будущие расходы, а потом выдали аж...на кусочек колбасы. По этой рыжей....веревка плачет и люди ждут КОГДА Президент воздаст должное ему и его компашке. И если Президент будет так же покрывать эту...то я и многие другие ПРОТИВ такого президента. Очень надеюсь, что это рыжее чудовище будет гореть в адовом огне и он его потомки будут прокляты во веки веков.
Андрей Викторов

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