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    Спасатель должен быть шестиногий как паук, а ноги должны работать не только вперёд но и работать в боковом направлени...В Китае представи...
В Китае представили первого в мире аварийно-спасательного робота

В Китае представили первого в мире аварийно-спасательного робота, функционирующего при «экстремальных» температурах Первый в мире аварийно-спасательный робот и аварийно-транспортный робот, независимо разработанные китайскими компаниями CSSC Haishen и базирующейся в Ханчжоу компанией DEEP Robotics, официально дебютировали в среду в Пекине, сообщает издание Global Times.

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Комментарии
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Сергей Храмов
Спасатель должен быть шестиногий как паук, а ноги должны работать не только вперёд но и работать в боковом направлении. Новые батареи и гидравлика и пневматикой позволяют сделать такие спасатели. Пока предложил изготовить легкие носилки на велосипедном колесе, для вывоза на них бойцов с ЛБС.  ... РВСН.
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СХ
Сергей Храмов
Моё преложение использовать дробовики против беспилотников дает результат, но не надо останавливаться на этом среляющем до 100 метров .  Если установить на &quot;Мотолыгу&quot; две из переоборудованных ЗУшек с одним гладким стволом можно и два ствола поставить пушек от 30-40 мм. под картечь и крупную дробь в пластиковом охотничьем контейнере к ним не подлетит ни один беспилотник на 150-300 м. и от них останется решето... РВСН
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