В Китае представили первого в мире аварийно-спасательного робота

Спасатель должен быть шестиногий как паук, а ноги должны работать не только вперёд но и работать в боковом направлении. Новые батареи и гидравлика и пневматикой позволяют сделать такие спасатели. Пока предложил изготовить легкие носилки на велосипедном колесе, для вывоза на них бойцов с ЛБС. ... РВСН.

СХ

Сергей Храмов

Моё преложение использовать дробовики против беспилотников дает результат, но не надо останавливаться на этом среляющем до 100 метров . Если установить на "Мотолыгу" две из переоборудованных ЗУшек с одним гладким стволом можно и два ствола поставить пушек от 30-40 мм. под картечь и крупную дробь в пластиковом охотничьем контейнере к ним не подлетит ни один беспилотник на 150-300 м. и от них останется решето... РВСН