В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о том, что в результате спецоперации, в Санкт-Петербурге задержаны члены террористической организации «Русский добровольческий корпус» или РДК*, которые планировали отравить военных и гражданских на новых территориях Российской Федерации.