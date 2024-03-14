РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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ФСБ в Петербурге задержаны члены РДК*, они хотели отравить бойцов «Эспаньолы» и жителей

ФСБ в Петербурге задержаны члены РДК*, они хотели отравить бойцов «Эспаньолы» и жителей

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о том, что в результате спецоперации, в Санкт-Петербурге задержаны члены террористической организации «Русский добровольческий корпус» или РДК*, которые планировали отравить военных и гражданских на новых территориях Российской Федерации.

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