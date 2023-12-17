Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

72 043 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Бенедиктов
    Человек имеет свое мнение,мы не животные и живем не в овчарне.призывов и оскорблений не звучало.мужики должны соблюда...Что стало со звез...
  • Иванов
    Потаскуха должна быть молодой и красивой. А эта старая обезьянаРискнувшую пересе...
  • Валерий Соловьев
    Зазвездился, решил, что крут.Что стало со звез...

Юрий Антонов был серьезно травмирован во время спуска на горнолыжном курорте

Юрий Антонов был серьезно травмирован во время спуска на горнолыжном курорте

Предстоящие новогодние праздники 78-летний Юрий Антонов решил провести дома. Мол, там теперь хорошо, тепло, зачем куда-то ехать! "Я догадывался, что зима будет жесткая, поэтому за три дня полностью заменил систему отопления, – рассказал певец.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх