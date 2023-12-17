Юрий Антонов был серьезно травмирован во время спуска на горнолыжном курорте

Предстоящие новогодние праздники 78-летний Юрий Антонов решил провести дома. Мол, там теперь хорошо, тепло, зачем куда-то ехать! "Я догадывался, что зима будет жесткая, поэтому за три дня полностью заменил систему отопления, – рассказал певец.