Парашютист разбился насмерть во время тренировки под Петербургом

«Ъ-СПб» уточнил, что погибшему парашютисту было 38 лет, на его счету не менее 400 прыжков.<strong>На территории посадочной площадки «Северный ветер» в деревне Путилово Кировского района Ленинградской области погиб парашютист, <a href="https://t.