Парашютист разбился насмерть во время тренировки под Петербургом

«Ъ-СПб» уточнил, что погибшему парашютисту было 38 лет, на его счету не менее 400 прыжков.<strong>На территории посадочной площадки «Северный ветер» в деревне Путилово Кировского района Ленинградской области погиб парашютист, <a href="https://t.
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