Путин заявил о «сумасшедших темпах» развития туризма в России

Президент России Владимир Путин отметил, что внутренний туризм развивается «сумасшедшими темпами». Об этом он заявил на открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества города Кызыла, его слова приводит ТАСС.
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