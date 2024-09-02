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Путин заявил о «сумасшедших темпах» развития туризма в России

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Президент России Владимир Путин отметил, что внутренний туризм развивается «сумасшедшими темпами». Об этом он заявил на открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества города Кызыла, его слова приводит ТАСС.

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