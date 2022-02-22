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Дмитрий Ольшанский: Это величайшая речь Путина

Дмитрий Ольшанский: Это величайшая речь Путина

Это вообще величайшая политическая речь, произнесённая в России как минимум с 1945 года. Там есть всё то, что хотелось услышать, всё, о чём говорили, о чём так долго мечтали, чего хотели ждать, но — не ждали, поскольку не верили и не надеялись.

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