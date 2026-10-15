Во Врангеле ЛСК "Восточный", открывшийся 10 октября 2024 года и построенный АО "Восточный Порт", подвел итоги двух лет работы: объект посетили свыше 50 тысяч человек, на ледовой арене провели 199 хоккейных матчей, за которыми наблюдали более 8 тысяч зрителей.
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