Во Врангеле ЛСК "Восточный", открывшийся 10 октября 2024 года и построенный АО "Восточный Порт", подвел итоги двух лет работы: объект посетили свыше 50 тысяч человек, на ледовой арене провели 199 хоккейных матчей, за которыми наблюдали более 8 тысяч зрителей.