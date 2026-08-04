ФИФА опровергла звонки Инфантино Трампу в последние дни

Президент ФИФА Джанни Инфантино не звонил Дональду Трампу, опровергнув слухи о таких контактах. Ранее обсуждались планы продать долю коммерческих прав на чемпионат мира, вызвавших раскол между федерациями и призыв к его отставке.
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