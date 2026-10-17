В Вашингтоне нарастает противостояние вокруг финансирования американской военной машины. На фоне приближающихся промежуточных выборов республиканцы готовятся к возможной потере позиций в Конгрессе и рассматривают сценарий ускоренного принятия ключевых законопроектов до завершения года.