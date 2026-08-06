🏫 Семьи Севастополя получат по 5 тысяч рублей на подготовку детей к школе Выплату получат все семьи с несовершеннолетними детьми, которые живут в городе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🏫 Семьи Севастополя получат по 5 тысяч рублей на подготовку детей к школе Выплату получат все семьи с несовершеннолетними детьми, которые живут в городе.