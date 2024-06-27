Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Starovoytov
    Власть употреблять надо правительству и, исключительно, на благо народа.Глава Чечни Кадыр...
  • Андрей
    отличная новость!!! Всё таки сделали!!!👍👍👍Наконец-то мы сде...
  • Андрей
    так ему показали дорогу к премии : принять все условия Путина.😀😀😀 И всё.Зеленский хочет п...

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИЛЕТЕЛО В СЕВАСТОПОЛЬ: УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ АМЕРИКАНСКИХ СМИ

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИЛЕТЕЛО В СЕВАСТОПОЛЬ: УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ АМЕРИКАНСКИХ СМИ

После атаки Севастополя пятью американскими ракетами ATACMS США набрали в рот воды. Заокеанская пресса, не говоря о сути кровавого события, всё сводит к тому, что Байден, мол, разрешил наносить удары вглубь России, но не ракетами ATACMS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх