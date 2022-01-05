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Членство Украины в НАТО не отвечает национальным интересам США

МОСКВА, 05 января 2022, Институт РУССТРАТ. Такое заявление сделала вице-президент Американского комитета за согласие между Соединёнными Штатами и Россией Катрина ванден Хойвел, издатель и редакционный директор журнала Nation: «Воинственные призывы к введению дополнительных санкций, предоставлению Украине дополнительных вооружений и членства в НАТО, к ещё более конфронтационному курсу в отношении России представляют всё большую угрозу, не способствуют нашей безопасности и не отвечают национальным интересам».

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