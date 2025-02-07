Осужден военнослужащий Алматинского гарнизона

Военнослужащему Алматинского гарнизона вынесли приговор в южной столице, передает inAlmaty.kz. В военном суде Алматинского гарнизона в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении А.
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