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Свежие комментарии

  • Eduard
    Кстати,чаще о таких "бизнесах" в Фейсбуке писали,не ведитесь!Предлагали инвест...
  • Eduard
    Смешно было шоу смотреть,где я вышел в минус -5 долларов.Что тут было,все мне звонят,скорее минус закройте.Службу без...Предлагали инвест...
  • Eduard
    Каждый комп у них типа"личный кабинет" ,где вас дурачат,Предлагали инвест...

Осужден военнослужащий Алматинского гарнизона

Осужден военнослужащий Алматинского гарнизона

Военнослужащему Алматинского гарнизона вынесли приговор в южной столице, передает inAlmaty.kz. В военном суде Алматинского гарнизона в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении А.

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