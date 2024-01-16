Неожиданный исход: Месси опередил Холанда в борьбе за приз лучшему футболисту 2023 года по версии ФИФА

Лионель Месси признан лучшим футболистом прошлого года по версии ФИФА. Аргентинец набрал равное количество очков с Эрлингом Холандом и опередил его лишь благодаря большему числу голосов капитанов сборных.
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