Предприниматель Попов: нужно учить детей зарабатывать деньги самостоятельно

О склонности ребенка к ведению бизнеса может говорить сразу несколько признаков. Например, если ребенок регулярно высказывает идеи по получению дохода, а также решает проблемы, опираясь на аналитику и прагматизм, — возможно, перед вами будущий бизнесмен.
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