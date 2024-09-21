Тысячи жителей Ингушетии встретили тела погибших при стрельбе в Wildberries

Жители Ингушетии вышли на улицы встречать тела охранника Wildberries Ислам-бека Эльмурзаева и заместителя командира батальона ОМОН «Ахмат-1» Адама Алмазова, которые погибли в перестрелке в главном офисе компании.
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