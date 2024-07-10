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Перед вторым туром дебатов в США может состояться обмен шпионами

Перед вторым туром дебатов в США может состояться обмен шпионами

Президент Байден хочет перед выборами вернуть в Америку своих провалившихся шпионов.Обладатель четырёх иностранных паспортов Пол Уилан, осуждённый в России на 16 лет заключения за шпионаж, бьётся в истерике.

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