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Отставка губернатора Чукотки: оценки политологов

Отставка главы Чукотского автономного округа Романа Копина запустила дискуссии в профессиональном сообществе политологов, при этом эксперты по-разному оценивают назначение главой региона первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова.

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