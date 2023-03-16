Отставка губернатора Чукотки: оценки политологов

Отставка главы Чукотского автономного округа Романа Копина запустила дискуссии в профессиональном сообществе политологов, при этом эксперты по-разному оценивают назначение главой региона первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова.
Отставка главы Чукотского автономного округа Романа Копина запустила дискуссии в профессиональном сообществе политологов, при этом эксперты по-разному оценивают назначение главой региона первого зампреда правительства ЛНР Владислава Кузнецова.
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