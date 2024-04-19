WP: РФ сможет поддерживать темпы наступления на Украине в течение двух лет

Россия смогла нарастить военное производства, постоянно пополняя запасы необходимых в рамках специальной военной операции (СВО) боеприпасов, ВС РФ смогут поддерживать прежние темпы наступления на Украине в течение как минимум двух лет.
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