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WP: РФ сможет поддерживать темпы наступления на Украине в течение двух лет

WP: РФ сможет поддерживать темпы наступления на Украине в течение двух лет

Россия смогла нарастить военное производства, постоянно пополняя запасы необходимых в рамках специальной военной операции (СВО) боеприпасов, ВС РФ смогут поддерживать прежние темпы наступления на Украине в течение как минимум двух лет.

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