МИД Марокко выступил за сохранение суверенитета и целостности Сирии

Сохранение территориальной целостности и суверенитета Сирии считают необходимым власти Марокко, заявил 9 декабря Насер Бурита, министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии