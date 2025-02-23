После длительного отсутствия Мелания Трамп вернулась в Белый дом

По мнению экспертов, первая леди США не хочет жить в Вашингтоне.фото: wikiреdia.orgПосле четырехнедельного отсутствия в Вашингтоне первая леди США Мелания Трамп вернулась в Белый дом и присутствовала на ежегодном приеме с губернаторами.
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