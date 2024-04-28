Театр абсурда
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Театр абсурда

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Русским шлют недобрый сигнал из Таджикистана. Военную базу России могут закрыть?

Русским шлют недобрый сигнал из Таджикистана. Военную базу России могут закрыть?

Таджикский политолог Абдугани Мамадазимов порассуждал о вероятности закрытия военной базы России в Душанбе.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ЕСЛИ РОССИЙСКИЙ ВОИНСКИЙ КОНТИНГЕНТ УЙДЁТ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА, ТОГДА И ЗАСИДЕВШЕМУСЯ ВО ВЛАСТИ РАХМОНУ ПОДУМАТЬ ОБ УХОДЕ С ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА, ПОТОМУ, ЧТО ТАДЖИКИСТАН ПРОСТО ПРЕВРАТИТСЯ В УКРО-ТАДЖИКИСТАН, ИЛИ ЕЩЁ ХУЖЕ ТАЛИБО-ТАДЖИКИСТАН!
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16 час.
Nikolay Zakharov
Ну с талибами,раз они уже не один год у власти,Россия как бы налаживает отношения.Наша база там сейчас ни к чему,талибы на Таджикистан не нападают,сами таджики ездят работать видимо в Афган,да они везде ездят.Поэтому иметь там базу, смысла нет,продать ее таджикам и пусть они сами там охраняют не знаю от кого.
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15 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А где здесь Путин , никто его не видел , куда делся ? Или это не го вопрос . Как будут рассчитываться ? И чем защищаться думаете , а мы ведь в случае неповиновения шутить не будем будет применено оружие всех калибров .  А ВВП не надо уворачиваться и уходить от ответа . Почему мы не знаем ничего о результатов между РФ и Эмомали Рахмоном . Что вообще происходит . На словах к народу обещают полную  капитуляцию ВСУ и переход Краины под управление РФ. А на самом деле не знаем что происходит и уже согласны проводить договор с краиной и даже оставлять более чем половины территории им , а следом значит туда заходит НАТО . И всё это вместо того что , сказки предсказывали о возрождении границ 91-го года  и полной капитуляции Краины . Это не прикрытое предательство и поражение нашей армии и позор . А далее ещё и деньги заставят платить и восстанавливать за наш счёт . Что происходит ? Не пора ли образумится и не выполнять все пожелания врагов страны
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14 час.

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