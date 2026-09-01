Невролог Степаненко: школьник испытывает тревогу в сентябре из-за нового режима

В начале учебного года у ребенка могут начать меняться настроение и поведение на фоне адаптации к новому режиму, увеличению нагрузки и изменения социальной активности.
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