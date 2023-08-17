Меньков о карьере: «Я давно готов поставить точку. Следующий сезон, видимо, будет заключительным»

– Последний раз вы улетали за 8 метров в январе 2022-го, а в летние сезоны – аж в 2020-м. Верите, что далекие прыжки еще возможны? – Я понимаю, что нет смысла сравнивать сегодняшнее состояние с тем, десятилетней давности.