Новые нарративы исторической памяти для Кыргызстана

Владимир Соловьев

Кыргызстану не живётся спокойно во все времена. Что молчали во времена СССР? Страшно было? А сейчас что, все начнут Вас оплакивать и злословить Россию, на этом вся эта канитель строится? Да без России Вас за неделю растворят заинтересованные!