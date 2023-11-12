Новые нарративы исторической памяти для Кыргызстана

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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59
У нас все партнЁры! В.В.П.
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5 час.
Владимир Соловьев
Кыргызстану не живётся спокойно во все времена. Что молчали во времена СССР? Страшно было? А сейчас что, все начнут Вас оплакивать и злословить Россию, на этом вся эта канитель строится? Да без России Вас  за неделю растворят заинтересованные!
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4 час.
А Кудасов
Нашли кыргызы чем заняться. Всего остального же вдосталь. Молодцы. Излишки в США иль ещё куда везите. С попрошайничеством закончим. Вон какую грозную ОПГ &quot;Жогорку Кенеш&quot; создали. Вот с ней самостоятельно и куда подальше.
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2 час.

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