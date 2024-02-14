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Нескучные технологии

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Забытый самолет из 90-х Ту-324 возродится в новом «Aurus»

Забытый самолет из 90-х Ту-324 возродится в новом «Aurus»

Проект самолета Ту-324, разрабатывавшегося в 90-е годы, может получить вторую жизнь. Наработки, в свое время так и не получившие «путевку в жизнь», могут стать базой для создания нового отечественном самолете «Aurus».

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Walery
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