Забытый самолет из 90-х Ту-324 возродится в новом «Aurus»

Проект самолета Ту-324, разрабатывавшегося в 90-е годы, может получить вторую жизнь. Наработки, в свое время так и не получившие «путевку в жизнь», могут стать базой для создания нового отечественном самолете «Aurus».
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