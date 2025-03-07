Цена 8 Марта: сколько россияне тратят на подарки в Международный женский день

ТЮМЕНЬ, 8 марта, ФедералПресс. Каждая женщина ждет знаков внимания 8 Марта. Задумывались ли вы, сколько в среднем россиянин тратит на подарок в Международный женский день? Ответы мы получили в свежем опросе нашей рубрики «Глас народа».
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