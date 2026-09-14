Происшествия
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Происшествия

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Полицейские Санкт-Петербурга пресекли деятельность преступного сообщества, обеспечивавшего бесперебойную работу оборудования для звонков мошенников гражданам России

Полицейские Санкт-Петербурга пресекли деятельность преступного сообщества, обеспечивавшего бесперебойную работу оборудования для звонков мошенников гражданам России

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт‑Петербургу и Ленинградской области пресечена схема хищения денежных средств граждан с использованием телекоммуникационного оборудования.

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