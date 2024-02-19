Кузнецова: Запад начал формировать на Украине террористическую ЧВК

Чем больше ВСУ проигрывают на поле боя, тем активнее они бьют по гражданским объектам. Об этом 19 февраля на восьмом заседании парламентской Комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима заявила ее сопредседатель, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.