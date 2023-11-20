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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В финале итогового Джокович показал самый высокий уровень игры в ATP в этом сезоне

ATP и аналитическая компания Tennis Insights оценили качество игры Новака Джоковича в финале итогового турнира ATP – 6:3, 6:3 против Янника Синнера.

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