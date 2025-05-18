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Гауфф о проигранных финалах в Мадриде и Риме: «Надеюсь, я выйду в финал на «Ролан Гаррос», и, возможно, с третьего раза у меня получится»

Гауфф о проигранных финалах в Мадриде и Риме: «Надеюсь, я выйду в финал на «Ролан Гаррос», и, возможно, с третьего раза у меня получится»

Американка проиграла Жасмин Паолини – 4:6, 2:6. – Вас беспокоит количество невынужденных и двойных ошибок, которые вы допускаете в матчах? В финале их было 55, в полуфинале – больше 70.

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