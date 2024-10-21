Отстыковка корабля Crew Dragon-8 от МКС вновь отложена

Отстыковка корабля Crew Dragon-8 от Международной космической станции отложена в четвертый раз. Дата возвращения экипажа на Землю зависит от погоды в запланированном месте приводнения (у побережья Флориды).
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