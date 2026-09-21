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Русская весна

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Банковая в панике: новая российская разработка делает «Шахеды» неуязвимыми

Банковая в панике: новая российская разработка делает «Шахеды» неуязвимыми

Точность до 15–20 сантиметров — в восемь раз выше GPS. Работа без спутников. Полная неуязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы.

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