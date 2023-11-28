В Иране разработали дрон-камикадзе Shahed-238 с реактивным двигателем и тремя вариантами системам наведения Ирэн ОрлонскаяИранские инженеры представили новейший дрон-камикадзе под названием Shahed-238, который обладает реактивным двигателем и тремя вариантами систем наведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии